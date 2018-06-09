Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков

Людмила Денисова рассказала о том, что стороны нашли понимание в вопросе.

Омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что на данный момент дипломаты пришли к соглашению о возвращении моряков на Родину. Сейчас оформляются последние документы. Об этом событии сообщил канал "112 Украина".

Скоро будем встречать моряков на родине заявила уполномоченная

Специалист отметила, что решить проблему помог Международный трибунал по морскому праву. В ближайшее время военные будут возвращены домой из России. В это же время адвокат моряков Николай Полозов заметил, что не располагает сведениями о заключенной договоренности.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский попросил правительство Украины уволить с поста мэра Киева Кличко.

Фото: Piter.tv