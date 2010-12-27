Омбудсмен Шишлов принял жалобы на 18 МО из-за выборов

Петербургскому уполномоченному по правам человека поступили жалобы на 18 муниципальных образований. По слова местных жителей, некоторые МО уклоняются от приема заявлений граждан, которые хотят баллотироваться в органы самоуправления. Александр Шишлов отметил, что выявлены многочисленные нарушения при назначении выборов. Заявления петербуржцев поданы в отношении семи районов города.
На данный момент помощники омбудсмена проверяют сведения. Известно, что жалобы поступили на работу сотрудников МО "Черная речка", "Чкаловское", "Академическое" и других. Уже найдены проблемы в шести муниципалитетах. Среди них несвоевременное информирование кандидатов, сокрытие некоторых данных о подаче документов. Сведения о нарушениях направлены для рассмотрения в Прокуратуру.
Напомним, что в общей сложности в Северной столице зафиксировано 111 муниципалитетов.
Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный расширит полномочия муниципалитетов Петербурга.
Фото: Piter.tv
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