Омбудсмен Шишлов принял жалобы на 18 МО из-за выборов

Омбудсмен по правам человека проверяет жалобы петербуржцев на МО, которые не хотят принимать заявления кандидатов на выборы.

Петербургскому уполномоченному по правам человека поступили жалобы на 18 муниципальных образований. По слова местных жителей, некоторые МО уклоняются от приема заявлений граждан, которые хотят баллотироваться в органы самоуправления. Александр Шишлов отметил, что выявлены многочисленные нарушения при назначении выборов. Заявления петербуржцев поданы в отношении семи районов города.

На данный момент помощники омбудсмена проверяют сведения. Известно, что жалобы поступили на работу сотрудников МО "Черная речка", "Чкаловское", "Академическое" и других. Уже найдены проблемы в шести муниципалитетах. Среди них несвоевременное информирование кандидатов, сокрытие некоторых данных о подаче документов. Сведения о нарушениях направлены для рассмотрения в Прокуратуру.

Напомним, что в общей сложности в Северной столице зафиксировано 111 муниципалитетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный расширит полномочия муниципалитетов Петербурга.

Фото: Piter.tv