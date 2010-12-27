Совершаева: Смольный расширит полномочия муниципалитетов Петербурга

Смольный планирует расширить полномочия муниципальных органов власти. Об этом заявила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Спикер объяснила, что сентябрьские выборы в том числе станут борьбой за полномочия муниципалитетов. Именно от деятельности МО будет зависеть развитие территории, так как многие вопросы можно решить именно на их уровне. Чаще всего это затрагивает благоустройство участков.
Совершаева добавила, что на данный момент в Правительстве создана рабочая группа, которая координирует и содействует организации выборов. Горизбирком обязал ИКМО принимать документы кандидатов даже по выходным дням и вне рамок "нормальной продолжительности рабочего дня".
Ранее Piter.tv писал о том, что житель Выборга осуществил инновационный ямочный ремонт в своем дворе.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )
Обязательно расширяйте. Мало в МО Княжево по 159 ст 4ч УК РФ сажают преступников, дайте им еще больше полномочий. Прямо из муниципалитета на скамью подсудимых. Сначала с коррупцией бороться нужно и только потом о расширении полномочий говорить.