Совершаева: Смольный расширит полномочия муниципалитетов Петербурга

Правительство города готовится к реформированию системы МО.

Смольный планирует расширить полномочия муниципальных органов власти. Об этом заявила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Спикер объяснила, что сентябрьские выборы в том числе станут борьбой за полномочия муниципалитетов. Именно от деятельности МО будет зависеть развитие территории, так как многие вопросы можно решить именно на их уровне. Чаще всего это затрагивает благоустройство участков.

Совершаева добавила, что на данный момент в Правительстве создана рабочая группа, которая координирует и содействует организации выборов. Горизбирком обязал ИКМО принимать документы кандидатов даже по выходным дням и вне рамок "нормальной продолжительности рабочего дня".

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Фото: Piter.tv