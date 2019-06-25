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Видео: житель Выборга осуществил инновационный ямочный ремонт в своем дворе

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Простой житель Выборга по имени Максим опробовал на своем дворе новую технологию ямочного ремонта. За свой счет горожанин восстановил асфальтовое покрытие с использованием специального полимера. В реализации необычной идеи Максиму помог руководитель общественной приемной по 18 округу, Александр Михайлов.

Любой житель, любой гражданин может обратиться [в общественную приемную] с предложением или проблемой. В данном случае Максим пришел и сказал, что устал ездить по ямам и хочет их заделать. Своими силами. Просил уточнить, можно это сделать или нельзя. 

– Александр Михайлов, руководитель общественной приемной по 18 округу

Александр поддержал необычную инициативу жителя и провел все необходимые согласования с городской администрацией, чтобы небезразличный житель двора смог как можно скорее приступить к работам.

Заплатки на асфальте Максим сделал с использованием специального полимера, затвердевающего на воздухе. По его собственным словам, этот полимер является отечественной разработкой и он гораздо прочнее и надежнее асфальта. Не менее важно и то, что такой полимер является очень экологичной смесью.

Максим предполагает, что заплатки продержатся на дороге дольше, чем сам асфальт, на который они были положены. В дальнейшем, если эксперимент пройдет успешно, горожанин-эксперементатор планирует зарабатывать на строительстве дорог и тротуаров с использованием инновационной смеси.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, выборгский район, дороги, импортозамещение, инновации, нано-технологии, полимеры, ремонт дорог, ямочный ремонт, ямы на дорогах
Категории: Выборг, Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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