Омбудсмен Шишлов предложил Беглову не скрывать статистику по коронавирусу в Петербурге

Александр Шишлов считает, что достоверная информация повысила бы доверие граждан.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов призвал губернатора обнародовать данные о количестве госпитализаций пациентов с ковидом, количестве ковид-ассоциированных смертей. Понимание ситуации могло бы мотивировать граждан привиться от COVID-19, передала пресс-служба Шишлова.

Ранее уже наблюдалось расхождение информации у Оперштаба и Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, который располагал оперативными данными. Сокрытие информации ведет к тяжелым последствиям, указал омбудсмен.

Напомним, что журналисты получали сведения о росте госпитализаций, количестве коек, новых случаях коронавируса, однако с 3 июня их перестали публиковать. Подобную информацию один раз опубликовал комитет по здравоохранению города.

Шишлов уверен, что, если бы было больше сведений, граждане бы больше доверяли противоэпидемическим рекомендациям правительства и охотнее шли на вакцинацию.

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