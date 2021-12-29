Омбудсмен: раненного в Энгельсе пятилетнего мальчика нашли соседи

Татьяна Загородняя рассказала о состоянии пострадавшего ребенка, на которого напала мать.

В Саратовской области найден пятилетний мальчик с ножевыми ранениями. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказала уполномоченная по делам детей в регионе Татьяна Загородняя. Пострадавшего ребенка обнаружили соседи, а мать в тот момент находилась рядом.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на субботу 13 февраля. Из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в городе Энгельсе в больницу был отправлен ребенок. Бригада медиков выявила на теле мальчика множественные колото-резаные ранения. В настоящее время полиция задержала по статье за покушение на убийство малолетнего сына его мать - 29-летнюю местную жительницу. В момент совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Состояние пострадавшего Минздравом оценивается как тяжелое.

Мальчика нашли ночью соседи всего изрезанного, рядом мать была. Проходят следственные действия. Проводится своя проверка. Сейчас главное, чтобы Максим выжил... Ситуацию держу на своем контроле Татьяна Загородняя, омбудсмен по правам детей

Детский омбудсмен уточнила, что ранее семья состояла на специальном учете. Однако из данного реестра семью исключили год назад (в полиции, в комиссии по делам несовершеннолетним).

Истекающего кровью мужчину увезли с Парашютной улицы.

Фото и видео: Instagram / tatiana_dobro64

