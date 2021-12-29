Истекающего кровью мужчину увезли с Парашютной улицы

По мнению одной из свидетельниц, мужчину ранили в горло и живот, а затем выбросили из окна.

В среду вечером, 9 февраля, карета скорой помощи увезла с Парашютной улицы истекающего кровью мужчиной. Предположительно, он получил ножевое ранение у дома №27. Об этом рассказали в социальных сетях.

По мнению одной из свидетельниц, мужчину ранили в горло и живот, а затем выбросили из окна. Другая утверждает, что в 17:20 на мужчину напали с ножом в одном из продуктовых магазинов, и молодой человек остался жив.

На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее появилось видео, как в массовой аварии на дамбе перевернулся автомобиль.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб