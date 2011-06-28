Омбудсмен Петербурга заступился за сборщиков подписей кандидатов в депутаты ЗакСа

Он направил обращение главе ГУ МВД по городу и области.

Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов просит главу ГУ МВД по Петербургу и области Романа Плугина проверить факты задержания сборщиков подписей кандидатов в депутаты Законодательного собрания Марины Мацапулиной, Ирины Фатьяновой и Саввы Федосеева.

Шишлов считает, что правоохранительные органы нарушают закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Сами же действия молодых людей рассматривать как массовое мероприятие – неправильно.

Уполномоченный по правам человека отметил в своем обращении, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал установить точки сбора голосов за выдвижение на свежем воздухе.

Напомним, вечером 14 июля в Петербурге задержали четырёх сборщиков подписей кандидата в депутаты Законодательного собрания города Рины Мацапулиной. Молодые люди были задержаны по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). После их доставили в отделы полиции.

Фото: ombudsmanspb.ru