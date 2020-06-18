В Петербурге задержали сборщиков подписей кандидата в депутаты ЗакСа Рины Мацапулиной

Помощников Мацапулиной доставили в 76-й и 28-й отделы полиции.

Вечером 14 июля в Петербурге задержали двух сборщиков подписей кандидата в депутаты Законодательного собрания города Рины Мацапулиной. Об этом заместитель председателя Либертарианской Партии России рассказала на своей странице в Twitter.

Тем временем наших сборщиков с роллапа увозят в 76 отдел вместе со всем инвентарем. Рина Мацапулина

Молодые люди задержаны по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Позже девушка сообщила, что полиция задержала ещё двух сборщиков подписей, которых увозят в 28-й отдел полиции.

Петрушенко Тимофея и Прояеву Маргариту увозят в 28 отдел, они так же стояли с роллапом на улице Правды. Рина Мацапулина

В июне этого года полиция задержала и саму Мацапулину. Девушку отвезли в 76-ой отдел полиции на Мытнинской улице для допроса по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК РФ) во время несанкционированных январских митингов в поддержку Алексея Навального. Однако Мацапулина считает, что задержание было связано с ее желанием баллотироваться в ЗакС Петербурга. Она баллотируется в городской парламент в качестве самовыдвиженки по округу №2 (Центральный район).

Ранее мы писали, что лидер "Партии Роста" Дмитриева не стала баллотироваться в ЗакС Петербурга.

Видео: Twitter / @matsapulina