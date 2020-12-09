Лидер "Партии Роста" Дмитриева не стала баллотироваться в ЗакС Петербурга

Список кандидатов от партии опубликован в Telegram-канале депутата.

Лидер фракции "Партия Роста" Оксана Дмитриева не стала баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга.

В понедельник, 12 июля, депутат опубликовала в своем Telegram-канале список кандидатов от партии. Первым в списке оказался действующий депутат городского парламента Сергей Трохманенко. Под вторым номером – бывший глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Ковалев, на третьем месте – также бывший член фракции "Справедливая Россия" Андрей Ковалев.

Партия Роста в Санкт-Петербурге рассчитывает на результат 12-15 процентов по партийным спискам. Оксана Дмитриева, лидер фракции"ПР"

Дмитриева добавила, что "фракция "Партии Роста" в Законодательном собрании должна увеличиться, как минимум, вдвое".

Ранее своих кандидатов в ЗакС Петербурга назвали партии "Справедливая Россия", "Единая Россия", "Яблоко" и "КПРФ".

Фото: официальный сайт депутата Оксаны Дмитриевой