"Единая Россия" объявит списки кандидатов в ЗакС 9 июля

Ранее была проведена процедура праймериз.

В среду, 7 июля, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что списки кандидатов в ЗакС будут оглашены в эту пятницу, 9 июля, на партийной конференции регионального отделения "Единой России".

По словам Макарова, те, кто победил на праймериз, обычно попадают в окончательный список, но, в то же время, на конференции могут быть приняты любые решения.

Партия уже завершила процедуру, по ее итогам определился ориентировочный список кандидатов в ЗакС на предстоящие выборы. Первая пятерка – главная интрига.

Ранее мы писали, что Макаров осудил рекламу "ВкусВилла" и напомнил о традиционных ценностях.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга