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"Единая Россия" объявит списки кандидатов в ЗакС 9 июля
Сегодня, 16:39
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"Единая Россия" объявит списки кандидатов в ЗакС 9 июля

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Ранее была проведена процедура праймериз.

В среду, 7 июля, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что списки кандидатов в ЗакС будут оглашены в эту пятницу, 9 июля, на партийной конференции регионального отделения "Единой России".

По словам Макарова, те, кто победил на праймериз, обычно попадают в окончательный список, но, в то же время, на конференции могут быть приняты любые решения. 

Партия уже завершила процедуру, по ее итогам определился ориентировочный список кандидатов в ЗакС на предстоящие выборы. Первая пятерка – главная интрига. 

Ранее мы писали, что Макаров осудил рекламу "ВкусВилла" и напомнил о традиционных ценностях. 

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: вячеслав макаров, единая россия, закс, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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