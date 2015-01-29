Макаров осудил рекламу "ВкусВилла" и напомнил о традиционных ценностях

Он напомнил, что в Конституции РФ закреплено, что брак — это союз мужчины и женщины.

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал скандальную рекламу "Вкусвилла". Он призвал граждан сохранять традиционные семейные ценности в преддверии Дня семьи, любви и верности — российского Дня святого Валентина.

Семья – это мамины глаза, наполненные любовью и нежностью, это теплые отцовские руки, которые поддерживают человека в самые сложные периоды жизни. Большое дело – воспитать хозяйку, любящую жену, заботливую маму. Или воспитать настоящего мужчину, защитника, настоящего гражданина страны. Вячеслав Макаров, спикер ЗакСа Петербурга.

Макаров возмутился, что "ВкусВилл" в своей рекламе представил нетрадиционную семью как норму. Он напомнил, что в Конституции РФ прописаны другие нормы. По мнению председателя, такая рекламе не несет ничего, кроме разрушения сознания человека.

Напомним, что руководство магазина удалило рекламу и извинилась за нее после большого количества гневных комментариев.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга