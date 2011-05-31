Полиция Петербурга задержала зампредседателя ЛПР Рину Мацапулину

Девушку отвезли в 76-ой отдел полиции на Мытнинской улице для допроса по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК РФ) во время несанкционированных январских митингов в поддержку Алексея Навального.

В Петербурге полиция задержала заместителя председателя Либертарианской Партии России Рину Мацапулину. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Twitter днём 16 июня.

Известно, что девушку отвезли в 76-ой отдел полиции на Мытнинской улице для допроса по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК РФ) во время несанкционированных январских митингов в поддержку Алексея Навального.

Мацапулина рассказала, что в отдел также прибыли адвокат и следователь из Москвы.

Ранее мы писали, что суд арестовал экс-директора "Открытой России"*.

Фото: Instagram / @ matsapulina