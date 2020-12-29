Омбудсмен Петербурга счел неправомерными действия полиции 23 января

По данным омбудсмена, за медицинской помощью после несогласованной акции обратились 24 человека.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил о неправомерном применении силы и спецсредств к участникам митинга 23 января.

По данным омбудсмена, за медицинской помощью после несогласованной акции обратились 24 человека, 16 из них были госпитализированы.

Также Александр Шишлов отметил, что у больше части сотрудников правоохранительных органов нагрудные знаки или отсутствовали, или были скрыты. Эти знаки позволяют идентифицировать личности, но без них это затруднительно.

После визита сотрудников прокуратуры и органов опеки Маргарите Юдиной, пострадавшей от удара омоновца, стало хуже.

Фото: Piter.TV