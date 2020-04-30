В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что омбудсмен Петербурга осудил действия полицейских, задержавших музыканта Максима Леонидова в отделение. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Петербурге.
По словам Александра Шишлова, в Петербурге необходимо пересмотреть правила привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции. Отмечается, что горожан не стоит везти в отделение.
Инциденты с задержанием Максима Леонидова и активистки Елены Осиповой, развернувшей плакат в память об аварии на Чернобыльской АЭС, показывают, что подобные действия сотрудников полиции увеличивают риск заражения коронавирусом...
скзаано в сообщении
Напомним, что 25 апреля Максим Леонидов нарушил самоизоляцию прогулкой по парку. К музыканту подошли сотрудники полиции, уведомили его о нарушении, после чего доставили в городской отдел полиции.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге не вводился масочный режим.
Видео:Instagram / themaxleonidov
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