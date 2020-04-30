Шишлов заявил о необходимости пересмотреть практику привлечения граждан к ответственности за нарушение.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что омбудсмен Петербурга осудил действия полицейских, задержавших музыканта Максима Леонидова в отделение. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Петербурге.

По словам Александра Шишлова, в Петербурге необходимо пересмотреть правила привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции. Отмечается, что горожан не стоит везти в отделение.

Инциденты с задержанием Максима Леонидова и активистки Елены Осиповой, развернувшей плакат в память об аварии на Чернобыльской АЭС, показывают, что подобные действия сотрудников полиции увеличивают риск заражения коронавирусом... скзаано в сообщении

Напомним, что 25 апреля Максим Леонидов нарушил самоизоляцию прогулкой по парку. К музыканту подошли сотрудники полиции, уведомили его о нарушении, после чего доставили в городской отдел полиции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге не вводился масочный режим.

Видео:Instagram / themaxleonidov