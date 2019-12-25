В Петербурге не вводился масочный режим

Мера по ношению масок носит рекомендательный характер.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" было сообщено со ссылкой на постановление городского правительства об обязанности для граждан с 30 апреля быть в маске при появлении в публичных местах (улица, магазин, аптека, общественный транспорт и т. п.). Как позже написал депутат ЗакСа Борис Вишневский, эта мера является рекомендательной, а не обязательной.

Депутат считает, что город может предписать носить маски обязательно только в случае полной доступности защитных средств. Поэтому применение репрессивных мер к тем, кто вышел на улицу без маски, считается незаконным.

Позицию депутата подтвердили и в пресс-службе городского правительства. "Рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания".

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Скриншот: ВК/ Борис Вишневский