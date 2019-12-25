Петербургский омбудсмен не оценил запрет властей на митинги при состоявшемся крупном забеге

Шишлов посчитал, что карантинные меры следовало снимать постепенно.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что петербургские власти были непоследовательны в части массовых городских мероприятий. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Шишлов сравнил запрет митингов и состоявшийся крупный забег.

Омбудсмен посчитал преждевременным разрешение на проведение марафона "ЗаБег", в котором участвовало до восьми тысяч человек, и не оценил остающийся запрет властей на собрания, демонстрации и митинги. Изначально власти запрещали любые массовые мероприятия: что публичные, что спортивные и культурные. Из-за неснятого запрета 1 августа полиция задержала более 20 горожан, ставшими участниками стихийного шествия в поддержку хабаровчан. Всех задержали за нарушение "коронавирусной" статьи о нарушении требований, введенных из-за режима повышенной готовности. Шишлов отметил, что карантинные меры следовало снимать постепенно, и в городе рано говорить о нормализации эпидситуации.

Ранее мы рассказывали, что обманутые дольщики ЖК "Десяткино 2.0" организовали митинг у долгостроя.

Фото: ombudsmanspb.ru