В четверг, 11 июня, стало известно о том, чо омбудсмен Петербурга намерен организовать видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию. Соответствующее предложение он направил председателю Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко.
В письме Шишлов рекомендует принять меры для обеспечения видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования и помещениях комиссий.
Напоним, что голосования за обновление Конституции России состоится 1 июля.
Ранее мы сообщали о том, что КИО предоставит отсрочку выкупившим городские помещения предпринимателям.
Фото:pixabay
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