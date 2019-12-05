КИО предоставит отсрочку выкупившим городские помещения предпринимателям

Заявление о получении отсрочки можно подать до конца года в "Имущество Санкт-Петербурга".

Петербургский комитет имущественных отношений поддержит предпринимателей, выкупивших городские помещения: бизнесменам дадут отсрочку на выплату платежей по договорам купли-продажи. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба КИО.

Речь, отмечают в комитете, идет о тех, кто выкупил помещения города в пятилетнюю рассрочку по 159-ФЗ и должен каждый месяц выплачивать Петербургу соответствующие платежи. Отсрочка коснется периода с 13 марта по 31 декабря 2020 года. Срок отсрочки на выплату упомянутых платежей может выбрать сам предприниматель – от полугода до года, а для получения меры поддержки необходимо подать заявление в учреждение "Имущество Санкт-Петербурга" до конца года. Проценты на отсроченные платежи в этот период начисляться не будут.

Также сообщалось, что предприятия Петербурга официально получили отсрочку по уплате налогов.

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