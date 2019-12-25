Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю

Она считает правильной идею, когда в один день мужчина находится на работе, а женщина дома.

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю. Заявление она сделала на круглом столе "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

Потому что все-таки у них нагрузка - совмещать работу и все заботы, которые есть. Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве

Она считает правильной идею, когда в один день мужчина находится на работе, а женщина дома. При этом, подчеркнула она, мнения экспертов по данному вопросу расходятся.

Ранее мы писали, что россияне не перейдут на четырехдневную рабочую неделю еще минимум десять лет.

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