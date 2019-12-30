Олимпийская чемпионка Макарова завершит карьеру на петербургском теннисном турнире

Теннисистка сыграет на выставочном соревновании.

Олимпийская чемпионка 2016 года Екатерина Макарова объявит о завершении спортивной карьеры на St.Petesburg Ladies Trophy, теннисном турнире. Об этом сообщил ресурс "Спорт День за Днем" со ссылкой на исполнительного директора турнира Наталию Камельзон.

Помимо громкого заявления спортсменки в программе предусмотрено чествование Макаровой. Отмечается, что теннисистка не появится в сетке одиночного и парного разрядов: Макарова сыграет на выставочном турнире, где соревнуются профессионалы, любители, члены оргкомитета и спортсмены других спортивных направлений.

Екатерина Макарова прославилась в паре с Еленой Весниной, спортсменка становилась олимпийской чемпионкой, победителем ряда крупнейших теннисных турниров.

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