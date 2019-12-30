Российские ватерполистки завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио

Спортсменки автоматически попали на Игры.

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы. В полуфинале россиянки в серии пенальти обыграли команду Нидерландов. Турнир состоялся в Будапеште. Матч завершился с результатом 7:7 в основное время. В серии пенальти спортсменки показали счет 4:3. Уже 25 января победительницы встретятся с победителем второго полуфинала.

Чемпионки мира испанки уже отобрались на Олимпиаду. Таким образом спортсменки из России получили автоматическую путевку на Игры. Россиянки вышли в финал состязания впервые с 2010 года. Женская сборная трижды становилась чемпионом Европы. Это происходило в 2006, 2008 и 2010 годах. Последние четыре раза спортсменки не занимали призовых мест на чемпионате.

Напомним, что чемпионат Европы являлся отборочным соревнованием для ОИ в 2020.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия не будет претендовать на проведение турнира по гандболу среди женщин на ОИ-2020.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

