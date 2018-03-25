Более 32 тыс. школьников из Ленобласти приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"

Учащиеся продемонстрировали свои знания ПДД.

С 1 по 27 ноября в РФ проходила олимпиада "Безопасные дороги" для школьников. В мероприятии, направленном на выявление уровня знаний о ПДД, приняли участие 32 тыс, ребят из Ленобласти, сообщила пресс-служба правительства региона.

Учащиеся ответили на ряд вопросов о правильном поведении пешеходов, пассажиров, велосипедистов и водителей самокатов на дорогах.

В общей сложности участниками олимпиадой стали 4,5 млн российских школьников с 1 по 8 класс. Они получили памятные сертификаты и грамоты, а победителей наградили дипломами.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти рассказали о росте тарифов на электроэнергию в 2023 году.

Фото: Правительство Ленобласти