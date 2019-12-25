  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти рассказали о росте тарифов на электроэнергию в 2023 году
Сегодня, 15:58
147
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти рассказали о росте тарифов на электроэнергию в 2023 году

0 0

Тарифы будут установлены ниже прогнозируемого уровня инфляции.

Власти 47-ого региона утвердили тарифы на электроэнергию в 2023 году. По данным службы правительства Ленобласти, они будут установлены ниже прогнозируемого уровня инфляции.

Так, рост тарифов для населения составит 9%. В случае малого бизнеса подорожание составит 10,51%, а для промышленных предприятий на высоком и среднем напряжении  – 15%.

Необходима валовая выручка на  содержание электросетей  для "Россети Ленэнерго" в следующем году будет равна 26,55 млрд рублей, а для ЛОЭСК она достигнет 4,85 млрд.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге утвердили повышение тарифов на ЖКХ с 1 декабря на 8,5%.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, тарифы на электроэнергию
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии