Олигарх предложил приватизировать российский лес

В настоящее время это практикуется в Новой Зеландии.

Генеральный директор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич предложил приватизировать российский лес. Об этом он сказал в интервью изданию РБК.

Он уверен, это поможет в его интенсивном выращивании в стране. Лашкевич выразил обеспокоенность по поводу того, что, например, на территории Дальнего Востока становится меньше спелого леса, который является источников качественной древесины. По его мнению, на текущих вырубках ждать естественного роста деревьев нужно будет от 80 до 120 лет

Лашкевич предлагает поделить лесные участки по принципу плодородия и подбора породного состава, что поможет достичь кратного прироста древесины. Однако это станет реальным только при приватизации леса.

Подобные примеры в настоящее время можно встретить в Новой Зеландии. Приватизация леса дает право страховать лес по низкой цене, закладывать его в банк, а также увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из российских и зарубежных фондов. По словам Лашкевича, на это нужно будет выделить от двух до трех процентов площадей по всей территории РФ.

Ранее мы сообщали, что в России рынок домостроения столкнулся с нехваткой древесины, он составил 30-40% от годового потребления.

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