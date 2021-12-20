Ольга Галкина решила досрочно сложить полномочия депутата МО "Морской"

По словам Галкиной, что коллеги последуют примеру и предоставят жителям возможность определить для себя правильный вектор развития муниципалитета.

В понедельник вечером, 20 декабря, стало известно, что депутат МО "Морской" Ольга Галкина хочет досрочно сложить свои полномочия. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Галкина в публикации рассказала о "кризисной ситуации", поиске выхода из нее, а также о работе коллег.

Работу наших коллег можно охарактеризовать одной фразой "как бы чего не вышло". По любому вопросу проходят масштабные консультации с контролирующими ведомствами, Районной администрацией, Комитетом территориального развития и т.д. Всё в общем-то в духе сложившейся муниципальной системы, в которой местное самоуправление давно перестало быть отдельной и независимой ветвью власти. Ольга Галкина, экс-депутат МО "Морской"

Галкина надеется, что коллеги последуют примеру и предоставят жителям возможность определить для себя правильный вектор развития муниципалитета. Она также добавляет, что если не последуют примеру, то расклад сил в Совете от ее ухода не поменяется. Ольга Галкина по мере возможностей будет помогать команде "ЗОВ!"(Защитим остров Васильевский) отстаивать свою позицию.

Добавим, что губернатор Петербурга Александр Беглов предлагал лишить мандата Галкину за нарушения в декларациях.

Видео: Facebook / Ольга Галкина