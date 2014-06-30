девушка находится на Донбассе с гуманитарными целями.

Российская артистка и звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова прибыла в Донецк и посетит Амвросиевку. Соответствующее заявление сделали представители Telegram-канала Kremlin_Russian. Известно, что певица и актриса будет находиться на Донбассе совместно с гуманитарной миссией и фондом "Здоровое Отечество". Целью данной поездки является помощь местному населению. Сама звезда не прокомментировала свой визит на текущий момент. Напомним, что накануне очевидцы видели Ольгу Бузову на презентации новых проектов российского телеканала ТНТ. Девушка посылала зрителям воздушные поцелуи, пока глава канала Тина Канделаки рассказывала о её достижениях.

Ольга Бузова стала членом жюри шоу "НОВЫЕ ТАНЦЫ".

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian.