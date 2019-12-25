Ольга Бузова стала членом жюри шоу "НОВЫЕ ТАНЦЫ"

Перед наставниками выступит дуэт из Петербурга – Влада Чепкасова и Мария Максимова.

На телеканале ТНТ продолжается второй сезон проекта "НОВЫЕ ТАНЦЫ". Лучшие танцовщики из категорий соло, дуэты, команды и дети продолжают бороться за призовой фонд в семь миллионов рублей. В новом выпуске оценивать участников будут хореограф и режиссёр Егор Дружинин, телеведущая и певица Ольга Бузова и постоянный член жюри Мигель.

Перед наставниками выступит дуэт из Петербурга – Влада Чепкасова и Мария Максимова.

В новом выпуске ожидается битва юных воспитанниц двух мощных танцевальных команд: маленькая и хрупкая Эльза Давлетчина из King Step сойдётся в батле с подвижной и амплитудной Машей Гавриловой из Fot Family. Взрослые участники померяются энергетикой: Яна Дон, на этот раз пришедшая не в дуэте, а соло, покажет сексуальное афро, а её соперник Лёня Тодоражко противопоставит этому лиричную романтику.

Нешуточные страсти разыграются во время выступлений Сергея Митрофанова и Марии Меркурьевой. Сергей и Мария – супруги, которые находятся в процессе развода. И если Сергей отчаянно жаждет вернуть возлюбленную, то Марию интересует только танцевальное соревнование.

Дуэт Аниты и Амалии, которые в прошлом году выступали в составе команды, заставит Ольгу Бузову аплодировать стоя, а братья-близнецы Ома и Ема удивят членов жюри своим единым танцевальным стилем и отличиями характеров. В финале выпуска лицом к лицом сойдутся две команды с почти идентичными названиями: DS Family и DS Crew. Кто победит: сумасшедшая энергетика или запредельный стиль – покажет сцена.

Фото: предоставлено организаторами

