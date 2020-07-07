Ольга Бузова перепутала московский храм со Спасом на Крови

Она со своей сестрой каталась на теплоходе по Москве-реке.

Ольга Бузова является кумиром молодежи, в Instagram у нее 21, 5 миллиона подписчиков. Школьники восхищаются девушкой, которая строит карьеру ведущей и певицы. При этом 34-летняя артистка не раз давала повод для насмешек, как случилось и в этот раз.

Ещё до карантина Бузова прошлась по музею и рассказала, как гуляла по музею Ван Гога в Амстердаме. Однако певица оконфузилась и назвала великого художника Жан-Клодом Ван Даммом (американский актёр).

Не так давно Льва Лещенко Ольга назвала Левченко. И вот снова во время встречи с сестрой Анной, Бузова так переволновалась, что снова попала в неловкую ситуацию. Девушки катались на теплоходе по Москве-реке. На видео теплоход проплывает мимо храма Василия Блаженного и Ольга Бузова восхищенно произносит:

Это же Спас на Крови. Как красиво!

Видимо, ведущая забыла, что находится в столице, а не в Петербурге. При этом сестра не стала поправлять Ольгу Бузову.

Видео: Instagram/ buzova86