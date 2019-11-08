Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Только за осень 2013 года правоохранители получили три заявления от телезвезды.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова. Только в ноябре 2013 года правоохранители получили три заявления от телезвезды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По некоторым данным, Бузова вызывала правоохранителей через консьержа ЖК. На съемную квартиру звездной пары выезжал участковый по району Якиманка. Он уточнял обстоятельства и пытался провести разъяснительную работу. Тарасов успокаивался, и Бузова отказывалась фиксировать травмы и синяки и никуда не сообщала. Она объясняла участковому, что ей жалко мужа, и она не будет выносить сор из избы. Тем временем, Дмитрий неоднократно заявлял, что девушке можно "дать леща".

Напомним, в 2016 году Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись. Спустя время экс-футболист женился в третий раз на модели Анастасии Костенко. 10 июля 2018 года у пары родилась дочка Милана. В начале сентября текущего года стало известно, что супруги ждут второго ребенка.

Ольга Бузова очень долго приходила в себя после развода и пока не нашла своего суженного. В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б". Главными героями проекта стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Ведущая "Дома 2" и резидент Comedy Club пытаются найти друг другу пару.

Видео: YouTube / Ольга Бузова