Тарасов и Костенко ждут второго ребенка

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив несколько фото к посту.
На снимке Дмитрий, держа на руках дочку Милану, целует беременный животик жены. "Любовь творит чудеса", — подписала Анастасия снимок.
На другой фотографии Тарасов нежно держит супругу за живот. Учитывая размеры животика Костенко, она как минимум на четвертом месяце беременности:
10 июля 2019 года первому ребенку звездной пары — Милане Тарасовой — исполнился годик. Будущий малыш станет для Дмитрия третьим ребенком. Первая дочь Ангелина родилась в 2009 году в браке с Оксаной Пономаренко.
Ранее были названы имена самых успешных мужчин российского шоу-бизнеса.
Фото: Instagram / kostenko.94
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