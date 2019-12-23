Такое решение принял премьер-министр страны.

Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты. Об этом рассказал "ТАССу" первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Переход чиновницы в кабинет министров произойдет в ближайшее время.

Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение прокомментировал спикер

Постановление принято главой правительства Михаилом Мишустиным. В выборе кандидата также принимал участие министр Антон Котяков. Напомним, что сейчас Баталина занимает место в комитете ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Ранее Минтруд в 2020 году упростит процедуру получения маткапитала и выплаты на детей.