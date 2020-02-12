Минтруд в 2020 году упростит процедуру получения маткапитала и выплаты на детей

Для маткапитала нужна только выписка из ЗАГСа.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в скором времени упростят процедуру получения маткапитала и выплат на детей. Об этом сообщило РИА Новости.

Для получения пособия на ребёнка от 3 до 7 лет будет необходимо заявление, для материнского капитала потребуется запись о рождении ребёнка в органах ЗАГС. Для этого понадобится полное электронное взаимодействие органов соцзащиты субъектов с органами, предоставляющими необходимую информацию, отметил Котяков.

Данное решение планируют реализовать уже в этом году.

ЗакС в первом чтении одобрил продление программы материнского капитала.