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Оленьи кровососки активизировались в лесах Ленобласти

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Период активности мушек стартует в конце августа, однако погода поспособствовала тому, что они вышли на охоту на неделю раньше срока.

Грибники 47-ого регион все чаще страдают от нашествия назойливых кровососущих: в частности, люди привлекают лосиных мух, или оленьих кровососок, которые живут на теле парнокопытных. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своих соцсетях.

Особенно часто лосиных мух можно встретить в лиственных лесах Ленобласти. Насекомые не умеют летать, они выслеживают жертву в траве, на деревьях и в кустах, перемещаясь по ней, а затем присасываясь. Лапки кровососа вооружены цепкими коготками, а укусы вызывают аллергию в виде зуда. При этом они смертельным болезням они привести не могут.

Период активности мушек стартует в конце августа, однако погода поспособствовала тому, что они вышли на охоту на неделю раньше срока.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 4-летнюю девочку укусила змея.

Видео: ВКонтакте / Павел Глазков

Теги: ленинградская область, оленьи кровососки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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