Оленьи кровососки активизировались в лесах Ленобласти

Период активности мушек стартует в конце августа, однако погода поспособствовала тому, что они вышли на охоту на неделю раньше срока.

Грибники 47-ого регион все чаще страдают от нашествия назойливых кровососущих: в частности, люди привлекают лосиных мух, или оленьих кровососок, которые живут на теле парнокопытных. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своих соцсетях.

Особенно часто лосиных мух можно встретить в лиственных лесах Ленобласти. Насекомые не умеют летать, они выслеживают жертву в траве, на деревьях и в кустах, перемещаясь по ней, а затем присасываясь. Лапки кровососа вооружены цепкими коготками, а укусы вызывают аллергию в виде зуда. При этом они смертельным болезням они привести не могут.

Период активности мушек стартует в конце августа, однако погода поспособствовала тому, что они вышли на охоту на неделю раньше срока.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 4-летнюю девочку укусила змея.

Видео: ВКонтакте / Павел Глазков