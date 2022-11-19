В Ленобласти 4-летнюю девочку укусила змея

Она находится в реанимации.

В Детский городской многопрофильный клинический центр им. К. А. Раухфуса из Кировского района Ленинградской области доставлена 4-летняя девочка, пострадавшая от укуса змеи. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

По данным Городской станции скорой медицинской помощи, за весь 2022 год в Петербурге пострадали от укусов змей 24 человека, из них два ребенка. В этом году пострадавших уже больше –26 человек, из них шестеро детей.

По словам главврача Детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Людмилы Исанкиной, стационар принял в этом году пять детей после укусов змей, все прошли через реанимационные отделения. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Cпециалисты напоминают: отправляясь в лес или в то место, где могут быть змеи, постарайтесь топать, возьмите длинную палку и стучите ею по земле впереди себя. Увидев змею, отойдите на расстояние не менее двух метров.

Ранее сотрудница зоопарка рассказала, что делать, если укусила змея.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков (носит иллюстративный характер)