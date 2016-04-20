Сотрудница зоопарка рассказала, что делать, если укусила змея

После укуса нужно обязательно принять антигистаминные препараты и оперативно добраться до больницы.

Начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова рассказала петербуржцам, что делать, если укусила змея. Рекомендациями она поделилась с 78.ru.

По словам специалиста, нельзя паниковать, чтобы контролировать свои действия. Кроме того, выброс адреналина только ускорит распространение яда.

После укуса нужно обязательно принять антигистаминные препараты и оперативно добраться до больницы. Необходимо пить очень много воды.

Опасно накладывать жгуты, так как в перетянутом месте яд останется, и тогда может возникнуть гангрена или некроз.

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