Сотрудница зоопарка рассказала, что делать, если укусила змея

Начальник просветительского отдела Ленинградского зоопарка Светлана Александрова рассказала петербуржцам, что делать, если укусила змея. Рекомендациями она поделилась с 78.ru.
По словам специалиста, нельзя паниковать, чтобы контролировать свои действия. Кроме того, выброс адреналина только ускорит распространение яда.
После укуса нужно обязательно принять антигистаминные препараты и оперативно добраться до больницы. Необходимо пить очень много воды.
Опасно накладывать жгуты, так как в перетянутом месте яд останется, и тогда может возникнуть гангрена или некроз.
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Фото: Pxhere
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