Олег Жигилей покинул пост главы Росприроднадзора по Северо-Западу

На должность назначили заместителя чиновника.

Руководитель департамента Росприроднадзора Олег Жигилей ушел с должности. Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. На данный момент временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Евгений Золотов, бывший заместитель Жигилея.

Отметим, что петербуржец занимал пост в организации в течение десяти лет. В 2000-ых годах Жигилей начал карьеру в администрации Выборгского района Ленинградской области вместе с вице-губернатором Владимиром Кирилловым.

Новому руководителю придется разбираться с проблемой несанкционированных свалок, а также эксплуатации легальных мусорных полигонов.

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Фото: Piter.tv