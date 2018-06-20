Вячеслав Дацик выйдет на ринг впервые после освобождения из СИЗО

Показательный бой он даст против спортивного блогера.

Петербуржец Вячеслав Дацик заявил, что собирается реанимировать спортивную карьеру после недавнего освобождения из СИЗО. Националист выйдет на ринг 15 апреля против бойца ММА и блогера Артема Тарасова. Отметим, что сражение состоится в закрытом формате в Москве, зрителей на бой не допустят.

Отметим, что Рыжий Тарзан почти на 10 лет старше оппонента. Сейчас Артему 28 лет. Последний также меньше соперника на 75 килограммов и ниже на семь сантиметров.

Увидеть бой можно будет уже на следующий день на YouTube-канале.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рыжий Тарзан пообещал, что чиновники Петербурга будут "языками снег грести".

Фото: социальные сети