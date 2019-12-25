Бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина отпустили после драки в Мурино

Между собой подрались две компании на Екатерининской улице.

Бойцов ММА и блогеров Артема Тарасова и Никиту Солонина отпустили из здания суда. Их не стали арестовывать после массовой драки в Мурино. Об этом Тарасов сообщил в своем Telegram-канале.

На этом дружба с Ди Мастой окончена! Никогда не знаешь,кто ударит тебя в спину… написал Тарасов.

По его словам, жизнь вернулась на круги своя. Сейчас он уже готовится к новым боям.

Напомним, массовая драка в Мурино произошла 7 августа. Конфликт произошел между двумя компаниями. Тарасов заявлял, что он выступает на стороне "миротворцев", но позже был задержан вместе с Никитой Солониным и еще тремя людьми. Блогер обещал рассказать подробности происшествия, но пока ими так и не поделился. В результате драки пострадал один человек.

Фото: Telegram / Артем Тарасов