Олег Табаков: последние новости о состоянии здоровья артиста

Согласно последней информации, состояние артиста Олега Табакова резко ухудшилось.

Состояние Олега Табакова сейчас

В настоящее время врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое. Напомним, что 29 января артисту провели операцию, после которой наблюдалось улучшение. Однако, уже к 30 января у пациента начались непрекращающиеся судороги. Врачи сообщают о неожиданном и резком ухудшении состояния организма руководителя МХТ.

По информации от медицинского персонала, у Табакова может отказать головной мозг. Врачи Первой московской клинической больницы продолжают борьбу за жизнь актера.

Что делают врачи для помощи Олегу Табакову

Сотрудник медицинского учреждения, в которой находится артист рассказал, что его держат в состоянии глубокой седации. За состоянием Олега Табакова постоянно наблюдает анестезиолог.

Для облегчения страданий пациента намеренно усыпляют. Отметим, что артист измотан болезнью. Хотя, когда Олег Табаков приходил в себя, медики отмечали его контактность, а также выполнение предписаний лечения. У него также наблюдалась чрезмерная усталость.

Чем болеет Олег Табаков

Точного диагноза болезни нет. Причины экстренного ухудшения состояния артиста также не разглашаются. Разные источники рассказывают о возможном сепсисе, нагноении зубного импланта, а также синдроме глубокого оглушения. Скорее всего, к тяжелым последствиям привела совокупность болезней.

Точно известно только то, что артиста госпитализировали 27 ноября 2017 года.

Какие прогнозы дают врачи по состоянию здоровья Олега Табакова

К сожалению, мнение специалистов неутешительное: высока вероятность трагического исхода продолжительной болезни артиста.

Некоторое время назад представители МХТ рассчитывали на скорейшее возвращение режиссера в стены театра и продолжение его работы над спектаклями. пару дней назад руководитель мог самостоятельно передвигаться по палате и разрабатывать мышцы. Ожидалось, что к концу февраля - началу марту Табаков снова начнет исполнять роли в постановках МХТ.

Родные артиста отказываются от комментариев прессе.

Информационная справка о болезни Олега Табакова

Через некоторое время в СМИ просочилась информация о том, что у артист диагностировал серьезное воспаление легких. Чтобы уменьшить нагрузку на внутренние органы, Олега Табакова временно погрузили в искусственную кому

Фото: Кино-театр.ру