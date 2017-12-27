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Олег Табаков: последние новости о состоянии здоровья артиста
Вчера, 14:46
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lesjasap
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Олег Табаков: последние новости о состоянии здоровья артиста

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Согласно последней информации, состояние артиста Олега Табакова резко ухудшилось.

Состояние Олега Табакова сейчас

 
В настоящее время врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое. Напомним, что 29 января артисту провели операцию, после которой наблюдалось улучшение. Однако, уже к 30 января у пациента начались непрекращающиеся судороги. Врачи сообщают о неожиданном и резком ухудшении состояния организма руководителя МХТ.
 
По информации от медицинского персонала, у Табакова может отказать головной мозг. Врачи Первой московской клинической больницы продолжают борьбу за жизнь актера.
 

 

Что делают врачи для помощи Олегу Табакову

 
Сотрудник медицинского учреждения, в которой находится артист рассказал, что его держат в состоянии глубокой седации. За состоянием Олега Табакова постоянно наблюдает анестезиолог.
 
Для облегчения страданий пациента намеренно усыпляют. Отметим, что артист измотан болезнью. Хотя, когда Олег Табаков приходил в себя, медики отмечали его контактность, а также выполнение предписаний лечения. У него также наблюдалась чрезмерная усталость.
 
 

Чем болеет Олег Табаков

 
Точного диагноза болезни нет. Причины экстренного ухудшения состояния артиста также не разглашаются. Разные источники рассказывают о возможном сепсисе, нагноении зубного импланта, а также синдроме глубокого оглушения. Скорее всего, к тяжелым последствиям привела совокупность болезней.
 
Точно известно только то, что артиста госпитализировали 27 ноября 2017 года.
 
 

Какие прогнозы дают врачи по состоянию здоровья Олега Табакова

 

К сожалению, мнение специалистов неутешительное: высока вероятность трагического исхода продолжительной болезни артиста.

Некоторое время назад представители МХТ рассчитывали на скорейшее возвращение режиссера в стены театра и продолжение его работы над спектаклями. пару дней назад руководитель мог самостоятельно передвигаться по палате и разрабатывать мышцы. Ожидалось, что к концу февраля - началу марту Табаков снова начнет исполнять роли в постановках МХТ.

Родные артиста отказываются от комментариев прессе.
 
 

Информационная справка о болезни Олега Табакова

 
Артист госпитализирован в московскую больницу в ноябре 2017 года. Он поступил в отделение уже в тяжелом состоянии. По другой информации, поступил на плановый осмотр. 
 
Через некоторое время в СМИ просочилась информация о том, что у артист диагностировал серьезное воспаление легких. Чтобы уменьшить нагрузку на внутренние органы, Олега Табакова временно погрузили в искусственную кому
 
 
Фото: Кино-театр.ру
 
Теги: новости , олег табаков , состояние здоровья
Категории: Новости СПб

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