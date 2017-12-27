Олег Табаков: последние новости о состоянии здоровья артиста

Состояние Олега Табакова сейчас
В настоящее время врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое. Напомним, что 29 января артисту провели операцию, после которой наблюдалось улучшение. Однако, уже к 30 января у пациента начались непрекращающиеся судороги. Врачи сообщают о неожиданном и резком ухудшении состояния организма руководителя МХТ.
По информации от медицинского персонала, у Табакова может отказать головной мозг. Врачи Первой московской клинической больницы продолжают борьбу за жизнь актера.
Что делают врачи для помощи Олегу Табакову
Сотрудник медицинского учреждения, в которой находится артист рассказал, что его держат в состоянии глубокой седации. За состоянием Олега Табакова постоянно наблюдает анестезиолог.
Для облегчения страданий пациента намеренно усыпляют. Отметим, что артист измотан болезнью. Хотя, когда Олег Табаков приходил в себя, медики отмечали его контактность, а также выполнение предписаний лечения. У него также наблюдалась чрезмерная усталость.
Чем болеет Олег Табаков
Точного диагноза болезни нет. Причины экстренного ухудшения состояния артиста также не разглашаются. Разные источники рассказывают о возможном сепсисе, нагноении зубного импланта, а также синдроме глубокого оглушения. Скорее всего, к тяжелым последствиям привела совокупность болезней.
Точно известно только то, что артиста госпитализировали 27 ноября 2017 года.
Какие прогнозы дают врачи по состоянию здоровья Олега Табакова
К сожалению, мнение специалистов неутешительное: высока вероятность трагического исхода продолжительной болезни артиста.
Некоторое время назад представители МХТ рассчитывали на скорейшее возвращение режиссера в стены театра и продолжение его работы над спектаклями. пару дней назад руководитель мог самостоятельно передвигаться по палате и разрабатывать мышцы. Ожидалось, что к концу февраля - началу марту Табаков снова начнет исполнять роли в постановках МХТ.
Родные артиста отказываются от комментариев прессе.
Информационная справка о болезни Олега Табакова
Артист госпитализирован в московскую больницу в ноябре 2017 года. Он поступил в отделение уже в тяжелом состоянии. По другой информации, поступил на плановый осмотр.
Через некоторое время в СМИ просочилась информация о том, что у артист диагностировал серьезное воспаление легких. Чтобы уменьшить нагрузку на внутренние органы, Олега Табакова временно погрузили в искусственную кому.
Фото: Кино-театр.ру