Самочувствие Олега Табакова: последние новости

Медики оценивают состояние народного артиста СССР как крайне тяжелое.

Олег Табаков, знаменитый актер и художественный руководитель "Табакерки", был госпитализирован в конце ноября в Городскую клиническую больницу №1 в Москве.

Сын артиста Антон Табаков рассказал, что отца поместили в реанимацию с диагнозом – воспаление легких. В СМИ писали, что актер перенес операцию на сердце. Ранее сообщалось, что его состояние оценивалось как стабильное.

Накануне стало известно, что состояние 82-летнего любимца миллионов россиян неожиданно ухудшилось.

Олег Табаков: состояние здоровья

Врачи отметили, что состояние Олега Табакова остается тяжелым, но в процессе лечения наблюдалась положительная динамика. Его даже перевели из реанимации в обычную палату, где он начал самостоятельно ходить.

Накануне актеру неожиданно стало плохо. На данный момент он находится в сознании, но состояние его здоровья вызывает опасение у врачей.

Подробности состояния актера не раскрываются. Ближайшие спектакли с его участием отменены.

Фото: tabakov.ru