В Москве похоронили Олега Табакова

На панихиде многие артисты не могли сдержать эмоции.

Сегодня в МХТ им. Чехова попрощались с Олегом Табаковым. Потрясающий актер, педагог и режиссер умер 12 марта в одной из московских больниц в возрасте 82 лет. С самого утра на Камергерском переулке играла печальная музыка, а у входа в театр собирались благодарные зрители. Многие несли цветы – красные розы, гвоздики и белые лилии. Некоторые люди искренне плакали, провожая любимого актера в последний путь.

Около 12.00 в здании театра началась гражданская панихида. На нее приехали вдова артиста Марина Зудина, его дети – Антон, Павел, Мария. Почтить память учителя, начальника и друга приехали множество известных российских артистов – Евгений Миронов, Владимир Машков, Сергей Безруков, Ирина Мирошниченко и другие. Среди посетителей были замечены Иван Ургант с женой Натальей, директор ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова и предприниматель Михаил Куснирович. У здания театра собрались спортсмены клуба «Спартак», за который Олег Табаков «болел» более 60 лет.

Легендарного актера похоронят на Новодевичьем кладбище.