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После 23 апреля назовут имя нового художественного руководителя "Табакерки"
Сегодня, 11:12
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alexandra08
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После 23 апреля назовут имя нового художественного руководителя "Табакерки"

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Возможно, им станет Владимир Машков.

Нового худрука "Табакерки" назовут после 23 апреля. Об этом вчера заявил министр культуры Владимир Мединский.

Он также сообщил, что возглавить театр - студию под руководством О. Табакова ранее предлагали актеру Владимиру Машкову. Этого кандидата также рассматривали на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова.  Однако Владимир Машков отказался в пользу режиссера Сергея Женовача.

Напомним, что прежним худруком МХТ имени Чехова был народный артист СССР Олег Табаков. Он умер 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. После похорон артиста Мединский экстренно собрал труппу театра и объявил, что новым руководителем станет театральный режиссер Сергей Женовач.

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Категории: Новости России Культура Театры

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