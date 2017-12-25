После 23 апреля назовут имя нового художественного руководителя "Табакерки"

Возможно, им станет Владимир Машков.

Нового худрука "Табакерки" назовут после 23 апреля. Об этом вчера заявил министр культуры Владимир Мединский.

Он также сообщил, что возглавить театр - студию под руководством О. Табакова ранее предлагали актеру Владимиру Машкову. Этого кандидата также рассматривали на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Однако Владимир Машков отказался в пользу режиссера Сергея Женовача.

Напомним, что прежним худруком МХТ имени Чехова был народный артист СССР Олег Табаков. Он умер 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. После похорон артиста Мединский экстренно собрал труппу театра и объявил, что новым руководителем станет театральный режиссер Сергей Женовач.