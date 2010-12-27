Владимир Машков хочет переименовать "Табакерку"

Новый художественный руководитель театра считает, что нужно сменить название учреждения на "Театр Олега Табакова".

Новый художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков предложил сменить название театра. Актер считает, что учреждение должно называться "Театр Олега Табакова". Об этом сообщают в понедельник, 23 апреля "Риа новости".

Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова. Владимир Машков

Напомним, что официальное название "Табакерки" — Московский театр под руководством Олега Табакова. Народный артист СССР и РФ, также руководивший МХТ, скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. После его смерти "Табакерку" возглавил актер и режиссер Владимир Машков. К своим обязанностям он приступил в понедельник, 23 апреля.

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Фото: Instagram / actormashkov