Владимир Машков хочет переименовать "Табакерку"

Новый художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков предложил сменить название театра. Актер считает, что учреждение должно называться "Театр Олега Табакова". Об этом сообщают в понедельник, 23 апреля "Риа новости".
Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова.
Владимир Машков
Напомним, что официальное название "Табакерки" — Московский театр под руководством Олега Табакова. Народный артист СССР и РФ, также руководивший МХТ, скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. После его смерти "Табакерку" возглавил актер и режиссер Владимир Машков. К своим обязанностям он приступил в понедельник, 23 апреля.
Ранее мы писали, что СМИ назвали две возможные причины смерти Олега Табакова.
Фото: Instagram / actormashkov