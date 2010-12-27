СМИ назвали вероятную причину смерти Олега Табакова

Олег Табаков умер 12 марта. В ноябре прошлого года народному артисту внезапно стало плохо, и его госпитализировали в одну из московских больниц. Там Табаков провел три месяца, не приходя в сознание. Изначально оставались неясными факты, которые привели к тому, что народный артист оказался в коме. Даже его сыновья по-разному комментировали сложившуюся ситуацию: один ответил, что у актера диагностировали воспаление легких, а другой уверил журналистов, что Табаков находился на приеме у стоматолога.

Первой причиной гибели артиста действительно называют неудачный поход Табакова к стоматологу. Якобы в кресле у врача артист получил заражение крови. Друзья артиста и коллеги вспоминают, что в последнее время Табаков жаловался на зубную боль и планировал обратиться к специалистам. Уже несколько лет он лечил зубы в одной из уральских клиник своего товарища - Анатолия Павлова. Однако Табаков последний раз был в Екатеринбурге больше года назад, а сепсис развивается сразу.

Слухи про сепсис и зубные имплантаты – это самая настоящая хрень! Я знаю одно: Олег ходил в московскую стоматологическую поликлинику и жаловался потом, что ему там сделали что-то не то. Говорил, что болит цитирует Анатолия Павлова сайт "Комсомольская правда".

В ряде изданий гуляет другая, инсайдерская, версия: у Олега Табакова два года назад диагностировали рак простаты. Актер боролся с тяжелым недугом, не прекращал работу в театре. Но болезнь оказалась сильнее.

Олега Табакова похоронили 15 марта на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным.