Олег Шатов оценил свою игру против "Рубина"

Футболист поделился, что перед своим голом сказал Артеме Дзюбе о желании отличиться.

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов считает, что Сергей Семак должен был заменить его в перерыве победной игры с "Рубином". Так игрок пошутил в интервью пресс-службе команды.

Во втором тайме был отрезок, когда я дважды подряд потерял мяч — на месте тренера я бы заменил себя! (Смеется.) Но я остался на поле, понял, что нужно собраться,

- сказал Шатов

Футболист поделился, что перед своим голом сказал Артему Дзюбе о желании отличиться. Хавбек отметил, что очень рад засчитанному голу, напомнив при этом о трех отменённых взятиях ворот. Больше всего после игры был расстроен капитан сборной России, у которого VAR отнял два мяча. После игры разочарованное лицо Дзюбы стало мемом.

Напомним, что матч 10-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" завершился со счетом 5:0 в пользу "сине-бело-голубых. Команда вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата.

Фото: ФК "Зенит"