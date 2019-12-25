Олег Лиховидов представил проект «Вело 47» на семинаре по развитию велодвижения

3 октября в Приозерском районе в поселке Лосево состоялся семинар по развитию велосипедных маршрутов. Комитет по туризму Ленинградской области представил международный проект, реализуемый в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия — Юго-Восточная Финляндия". Он состоит из трёх маршрутов:
- морской- вдоль побережья Финского залива от поселка Торфяновки до поселка Приветнинского, через Выборг;
- экологический - по территории Приозерского района;
- исторический маршрут объединит Выборгский и Приозерский районы.
Как сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район", о развитии велосипедного движения в Выборгском районе рассказала делегация из Выборга. Так, помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов выступил с докладом по проекту "Вело 47".
Организаторы мероприятия отметили делегацию Выборгского района за активное участие в семинаре. Благодарности получили: Алексей Редаков, Георгий Богачев, Олег Лиховидов, Сергей Крупин, Евгения Архипова, Иван Коробко и другие.
Ранее мы написали о том, что в Выборге на улице Южный вал завершено благоустройство.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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