Олег Лиховидов представил проект «Вело 47» на семинаре по развитию велодвижения

Участники семинара говорили о развитии велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов.

3 октября в Приозерском районе в поселке Лосево состоялся семинар по развитию велосипедных маршрутов. Комитет по туризму Ленинградской области представил международный проект, реализуемый в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия — Юго-Восточная Финляндия". Он состоит из трёх маршрутов:

- морской- вдоль побережья Финского залива от поселка Торфяновки до поселка Приветнинского, через Выборг;

- экологический - по территории Приозерского района;

- исторический маршрут объединит Выборгский и Приозерский районы.

Как сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район", о развитии велосипедного движения в Выборгском районе рассказала делегация из Выборга. Так, помощник главы администрации Выборгского района Олег Лиховидов выступил с докладом по проекту "Вело 47".

Организаторы мероприятия отметили делегацию Выборгского района за активное участие в семинаре. Благодарности получили: Алексей Редаков, Георгий Богачев, Олег Лиховидов, Сергей Крупин, Евгения Архипова, Иван Коробко и другие.

Ранее мы написали о том, что в Выборге на улице Южный вал завершено благоустройство.

Фото: администрация МО "Выборгский район"