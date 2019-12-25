В Выборге на улице Южный вал завершено благоустройство

Заасфальтирована территория, установлены вазоны, стилизованные фонари с энергосберегающими лампами.

На Улице Южный вал 4/2 завершилось благоустройство. Как сообщиа пресс-служба администрации Выборгского района, подрядчик заасфальтировал территорию, установил вазоны, лавочки, урны и фонари. Также установили детскую площадку с резиновым покрытием.

Напомним, в 2020 году в Выборге по программе "Формирование комфортной городской среды" построен новый сквер Победы и благоустроено 7 дворов: улица Гагарина, 9; улица Гагарина, 37; Ленинградское шоссе, 37; Ленинградское шоссе, 51; улица Рубежная 36; улица Южный Вал 4/2, улица Школьная 10.

Ранее мы сообщили о том, что новое пожарное депо в Высоцке появится в конце 2021 года.

Фото: администрация МО "Выборгский район"