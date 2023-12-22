В Петербурге в 76 лет скончался народный артист России Олег Леваков

Олег Леваков играл в Театре Ленсовета с 1974 года.

В Петербурге 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссёр-постановщик Олег Александрович Леваков. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Ленсовета.

Олег Леваков играл в Театре Ленсовета с 1974 года, куда его тогда пригласил народный артист СССР и России Игорь Владимиров. В театре он играл в спектаклях "Бесприданница", "Трубадур и его друзья", "Бесприданница", "Трубадур и его друзья", "Поживём – увидим!" и многих других постановках.

Кроме работ в театре, многим он известен по ролям в фильмах и сериалах, в том числе "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Мажор-2", "Ивановы-Ивановы".

В субботу, 18 мая, с 11:00 до 12:30 пройдёт гражданская панихида на сцене Театра имени Ленсовета. Вход свободный.

В 13:00 состоится отпевание в Соборе Владимирской иконы Божией Матери (Владимирский пр. 20). Похоронят артиста на Ковалёвском кладбище.

Ранее главный архитектор Новой сцены Александринского театра Юрий Земцов скончался в Петербурге.

Фото: Театр им. Ленсовета