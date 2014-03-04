Певец Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру

Сейчас артист гастролирует с концертной программой, приуроченной к его юбилею.

Народный артист России Олег Газманов думает завершить музыкальную карьеру. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Сейчас артист гастролирует с концертной программой, приуроченной к его юбилею. Певцу 22 июля исполнится 70 лет.

Возможно, этот тур будет последним. Олег Газманов, певец

Газманов ответил, что, если он и сделает такое заявление, то не для привлечения публики на свои концерты.

Ранее стало известно, что актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз.

Фото: Instagram / @oleggazmanov