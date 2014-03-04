Певец Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру

Народный артист России Олег Газманов думает завершить музыкальную карьеру. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Сейчас артист гастролирует с концертной программой, приуроченной к его юбилею. Певцу 22 июля исполнится 70 лет.
Возможно, этот тур будет последним.
Олег Газманов, певец
Газманов ответил, что, если он и сделает такое заявление, то не для привлечения публики на свои концерты.
Ранее стало известно, что актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз.
Фото: Instagram / @oleggazmanov
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